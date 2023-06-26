Мэр Собянин: Московские ученые создали тренировочный фантом, имитирующий сосуды и нервы человека

14:29

В Москве создан особый тренировочный фантом, имитирующий сосуды и нервы человека. По словам мэра столицы Сергея Собянина, его использование поможет медицинским работникам мегаполиса совершенствовать свои практические знания.

«В частности, учебная модель позволит специалистам развить навыки в таких важных манипуляциях, как доступ к сосудам под ультразвуковым контролем и блокада периферических нервов для анестезии», - написал глава города у себя в Telegram-канале.

Согласно данным градоначальника, фантом уже протестирован в медицинском симуляционном центре городской клинической больницы имени Боткина, причем врачи-практики отзывались о медицинском изделии исключительно положительно.

Тренировочная модель была создана научными сотрудниками передового центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы, которые разработали уже шесть разных медицинских фантомов. Как отметил Собянин, их использование позволяет врачам получать бесценный опыт при ультразвуковой диагностике аневризм и тромбов сосудов головного мозга, новообразований в молочной и щитовидной железах и учиться совершать манипуляции с ультразвуковой навигацией. В результате такой подготовки специалисты при лечении пациентов действуют максимально точно и безошибочно.