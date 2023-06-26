В ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в перемещении реликвий из Киево-Печерской лавры

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры, о подготовке к которому предупреждали в Службе внешней разведки (СВР) России. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель организации Томас Маллар.

«ЮНЕСКО не участвует в передаче культурных ценностей, упомянутых в заявлении», — ответил он на просьбу прокомментировать сведения СВР.