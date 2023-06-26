В ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в перемещении реликвий из Киево-Печерской лавры
15:32 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры, о подготовке к которому предупреждали в Службе внешней разведки (СВР) России. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель организации Томас Маллар.
«ЮНЕСКО не участвует в передаче культурных ценностей, упомянутых в заявлении», — ответил он на просьбу прокомментировать сведения СВР.
НОВОСТИ
- 15:12 26.06.2023
- Австрия по-прежнему покупает более 50% газа у РФ — глава Минэнерго
- 15:00 26.06.2023
- Закон уже лишил ЧВК возможности заключать контракты с судимыми — Крашенинников
- 14:32 26.06.2023
- Дефицита лекарств в РФ нет, запаса жизненно важных хватит на 10-12 месяцев — Голикова
- 14:29 26.06.2023
- Мэр Собянин: Московские ученые создали тренировочный фантом, имитирующий сосуды и нервы человека
- 14:12 26.06.2023
- Задержаны двое жителей Ялты, сотрудничавшие с СБУ и готовые совершать теракты — ФСБ
- 14:10 26.06.2023
- Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки
- 14:00 26.06.2023
- НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой — Столтенберг
- 13:46 26.06.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали о желании пойти на службу для защиты Родины
- 13:32 26.06.2023
- На Украине после «провала ракетной программы» сменили главу «Укроборонпрома» — СМИ
- 13:20 26.06.2023
- Сальдо назвал вбросом информацию о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать