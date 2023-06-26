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Разведка США надеялась на то, что мятеж в РФ удастся — Лавров

19:20 26.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская разведка рассчитывала, что попытка вооруженного мятежа окажется удачной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Я ознакомился с тем, как освещают события в России [на Западе]. В частности, CNN, если я правильно помню, сообщили, что американская разведка за несколько дней знала о готовящемся мятеже, но решила об этом никому не рассказывать, видимо, в надежде на то, что мятеж удастся», — сказал министр, отвечая на просьбу прокомментировать публикации в западных СМИ о том, что российские власти теряют контроль над ситуацией в стране во время мятежа.

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