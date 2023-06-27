Будущие контрактники в Москве идут на военную службу из-за чувства долга перед страной

13:59

Москвичи, прибывшие в городской пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали представителям СМИ, почему готовы отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Один их них говорит, что про пункт отбора на улице Яблочкова д. 5, стр. 1. узнал в военкомате. «Приехал по приглашению, решил служить по контракту, - говорит потенциальный военнослужащий. - Все служили. Сын служит, и отец служил. Я иду по контракту служить. На СВО тоже позже пойду. Личное дело выбора каждого гражданина. Я считаю, каждый должен защищать свою страну».

Другой доброволец говорит, что пытается отправиться на специальную военную операцию уже в третий раз: «Два раза у меня не получилось. Третий раз я уже здесь. Я понимаю, что на нашу родину нападают. Соответственно, нужно защищать, кто-то должен это делать. Я служил в Военно-воздушной академии воронежской. Плюс я также служил срочную службу в Челябинске. Опыт есть».

Еще один кандидат в контрактники заявил, что он хочет помочь стране, даже несмотря на то, что у него отсутствует военный опыт. «Пошел по своему усмотрению идти защищать родину, - отмечает он. - Чтоб поддержать всех, чтоб защищать родину. Военного опыта нет, в первый раз. Но не страшно. Иду поддержать… Помочь хоть чем-то».

Как уже сообщала «Независимая газета», максимум информации о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. В Telegram действует чат-бот @MskContract_bot, который отвечает на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их близких.