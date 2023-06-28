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Мэр Собянин: благоустройство прудов-регуляторов в Марьино завершится в августе 2023 года

15:10 28.06.2023

Благоустройства Марьинских прудов-регуляторов в Москве планируют завершить до 1 сентября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, построенные в 70-х годах прошлого века пруды поддерживались в относительном порядке, но пространство вокруг них не достигало уровня благоустройства, который характерен для современного города. Градоначальник отметил, что нужно сделать так, чтобы пруды стали центром района, чтобы местные жители гордились ими. Напомним, общая площадь расположенного вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров каскада 16 искусственных прудов-регуляторов - 30 га.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, практически все пруды почищены и сейчас началось благоустройство территории вокруг них, которое завершится к осени. Сейчас на объекте работают около 200 рабочих и 50 единиц техники.

Мэр заявил, что главное – выполнить работу на высоком уровне качества, не закладываясь на точный срок сдачи. «1 или 2 сентября - главное, чтобы это было сделано качественно, и долгое время служило», - сказал градоначальник.

По словам Бирюкова, территорию озеленят, а для ее освещения будет установлена примерно 1000 современных уличных торшеров. Около прудов обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха. Прорабатывается проект создания на Марьинских прудах катков в холодное время года. 

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