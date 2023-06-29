Российская молодежь готова учиться вести бизнес, показало исследование Сбера и Минэкономразвития
14:35 29.06.2023
68% всех прошедших за четыре года обучение россиян — молодые люди до 35 лет, следует из исследования, проведенного Сбером, Минэкономразвития России, Ассоциацией развития финансовой грамотности, Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ и Торгово-промышленной палатой РФ. Ежегодное исследование «Индекс предпринимательской образовательной активности» (Индекс ПОА), который отражает уровень востребованности образовательных программ в сфере предпринимательства и вовлеченность российского населения в такие образовательные программы. По данным его организаторов, в 2022 году обучение на программах предпринимательского образования прошли более 200 тыс. человек, а всего за четыре года мониторинга — 700 тыс. В исследование вошло порядка 3000 компаний и организаций, которые за четыре года реализовали более 5000 образовательных программ.
«Образовательные программы, особенно для молодёжи, становятся основой для начала и успешного ведения предпринимательской деятельности, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - По нашим клиентам мы видим, что предприниматели, прошедшие обучение, в целом более успешны, чем те, кто не учился. Поэтому Сбер всецело поддерживает проекты в сфере бизнес-образования».
«Для предпринимателей критически важны знания: талантом или внутренним чутьем среди бизнесменов обладают единицы, для остальных – это та база знаний, навыков, компетенций, а не дипломы,- отмечает заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. – Поэтому для более качественного образовательного процесса необходимо систематизировать рынок бизнес-тренеров в России. По разным оценкам на этом рынке работает до 500 тысяч человек, из которых 10-12% это корпоративные специалисты. Также есть фрилансеры и специалисты тренинговых, образовательных, консалтинговых центров».
Базой для анализа выступают программы, выполняемые центрами «Мой бизнес» и другими организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Также с 2023 года в мониторинг включены программы Российского экспортного центра и одного из крупнейших онлайн-операторов — компании «Нетология».
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