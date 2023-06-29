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НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР

15:32 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике и Харьковской области две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой Народной Республики поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — заявил Конашенков.

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