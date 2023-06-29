0
0
180
НОВОСТИ

Проект гарантий безопасности Киеву от ЕС допускает отправку военных миссий на Украину — FT

17:00 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект декларации по «обязательствам по безопасности» для Украины со стороны Евросоюза предусматривает возможность отправки на Украину «военных миссий ЕС» при условии согласия всех членов объединения. Об этом в четверг сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники и проект документа.

«Они также пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских войск и возможность военных миссий ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами», — отметил источник издания.

Ранее Financial Times сообщила о том, что группа стран — членов Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации об «обязательствах по безопасности» для Украины со стороны сообщества. Они хотели бы его утверждения по итогам ближайшего саммита ЕС. Подразумевается, что декларация позволит Евросоюзу участвовать в создании системы безопасности для Украины, в том числе в сотрудничестве с НАТО. По данным издания, документ вызвал возражения со стороны нейтральных Австрии, Ирландии и Мальты, которые хотят конкретного пояснения «обязательств по безопасности» европейских стран перед Киевом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 29.06.2023
ВС РФ уничтожили две американских РЛС в Харьковской области и ДНР
0
91
14:32 29.06.2023
Два генерала и до пятидесяти офицеров ВСУ уничтожены 27 июня в Краматорске — МО РФ
0
105
14:12 29.06.2023
Воюющие на стороне ВСУ наемники преимущественно базируются в Краматорске — Пушилин
0
108
14:00 29.06.2023
ВСУ не создали никаких плацдармов в районе Антоновского моста — Сальдо
0
114
13:20 29.06.2023
Силы РФ потопили шесть лодок с бойцами ВСУ, пытавшимися переправиться через Днепр — Сальдо
0
128
12:05 29.06.2023
Киев признал нехватку боеприпасов и превосходящие силы РФ, что затрудняет контрнаступление
0
151
11:05 29.06.2023
ВС РФ ведут круглосуточные оборонительные бои у Артемовска и Кременной — Марочко
0
162
10:32 29.06.2023
Украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать — Марочко
0
181
12:00 28.06.2023
ВСУ сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых — Марочко
0
413
10:32 28.06.2023
Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении
0
419

Возврат к списку