Первый коммерческий первый суборбитальный полет завершился успешно
19:30 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее аппарат поднялся в воздух при помощи самолета-носителя Eve. На высоте около 15 км он отделился от носителя и при помощи собственного реактивного двигателя достиг высоты более 84 км. Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана на высоте более 100 км, где, по классификации Международной авиационной федерации, начинается космический полет.
НОВОСТИ
- 19:00 29.06.2023
- Минобороны Британии предлагает принять Украину в НАТО без обязательного плана действий
- 18:45 29.06.2023
- Орбан: Как ЕК могла поставить Европейский союз на грань банкротства?
- 18:41 29.06.2023
- В Ростехе создали Wi-Fi роутеры «Стрибог» на замену устройствам от Cisco и TP-Link
- 18:30 29.06.2023
- Итальянцы стали пассажирами первого коммерческого рейса Virgin Galactic
- 17:40 29.06.2023
- Путин считает перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями
- 17:12 29.06.2023
- США и ФРГ готовы поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется — Белый дом
- 17:00 29.06.2023
- Проект гарантий безопасности Киеву от ЕС допускает отправку военных миссий на Украину — FT
- 16:32 29.06.2023
- В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись — Путин
- 16:23 29.06.2023
- До конца 2023 года в столице будет работать более 120 центров московского долголетия — Собянин
- 15:58 29.06.2023
- Сервис юридической помощи Сбера поможет гражданам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана защитить свои права
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать