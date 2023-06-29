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Первый коммерческий первый суборбитальный полет завершился успешно

19:30 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космолет Unity американской компании Virgin Galactic успешно завершил первый суборбитальный полет с коммерческим экипажем и приземлился в штате Нью-Мексико. Трансляция ведется в четверг на сайте компании.

Ранее аппарат поднялся в воздух при помощи самолета-носителя Eve. На высоте около 15 км он отделился от носителя и при помощи собственного реактивного двигателя достиг высоты более 84 км. Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана на высоте более 100 км, где, по классификации Международной авиационной федерации, начинается космический полет.

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