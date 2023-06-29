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Вашингтон осудил акт сожжения Корана в Стокгольме

21:25 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты осуждают сожжение Корана в Стокгольме, испытывают обеспокоенность по поводу прав мусульман в Швеции. Об этом заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Скажу, что мы действительно осуждаем это. Мы глубоко обеспокоены этим актом», — сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя сожжение Корана в Стокгольме. «Мы считаем, что это создает атмосферу страха, которая отразится на возможности мусульман и представителей других религиозных меньшинств свободно пользоваться своим правом на вероисповедание в Швеции», — отметил Миллер.

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