На территории Финляндии обнаружили комара – переносчика лихорадки Западного Нила
21:40 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Комары вида Culex modetus впервые обнаружены в Финляндии», — говорится в сообщении. «Был найден только один экземпляр этого вида, но я считаю маловероятным, что это будет единственный представитель этого вида в Финляндии», — заявила научный сотрудник отделения вирусологии Лорна Калверуэлл.На сайте отмечается, что Culex modetus распространяет вирус Западного Нила, однако подчеркивается, что пока что опасности они не представляют.
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