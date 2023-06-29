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На территории Финляндии обнаружили комара – переносчика лихорадки Западного Нила

21:40 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хельсинкский университет сообщил об обнаружении в Финляндии комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. Об этом в четверг сообщается на сайте высшего учебного заведения.

«Комары вида Culex modetus впервые обнаружены в Финляндии», — говорится в сообщении. «Был найден только один экземпляр этого вида, но я считаю маловероятным, что это будет единственный представитель этого вида в Финляндии», — заявила научный сотрудник отделения вирусологии Лорна Калверуэлл.

На сайте отмечается, что Culex modetus распространяет вирус Западного Нила, однако подчеркивается, что пока что опасности они не представляют.

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