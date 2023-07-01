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НОВОСТИ

Карту москвича можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы»

16:00 01.07.2023

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы».
Теперь 5 миллионов пассажиров смогут отслеживать историю своих поездок онлайн. Для миллиона школьников и студентов появится возможность купить льготные абонементы без обращения в кассы.
По словам Сергея Собянина, родители при необходимости смогут смотреть за перемещением своих детей на городском транспорте. Для этого нужно будет привязать карту москвича ребенка к своему личному кабинету.
В настоящий момент тестируется механизм, позволяющий льготникам оформить виртуальную социальную карту, а в столичном транспорте уже начали испытывать виртуальную «Тройку». Пока такой сервис доступен на станциях Кольцевой и Замоскворецкой линий метро, а также на МЦК.

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