Карту москвича можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы»

16:00

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы».

Теперь 5 миллионов пассажиров смогут отслеживать историю своих поездок онлайн. Для миллиона школьников и студентов появится возможность купить льготные абонементы без обращения в кассы.

По словам Сергея Собянина, родители при необходимости смогут смотреть за перемещением своих детей на городском транспорте. Для этого нужно будет привязать карту москвича ребенка к своему личному кабинету.

В настоящий момент тестируется механизм, позволяющий льготникам оформить виртуальную социальную карту, а в столичном транспорте уже начали испытывать виртуальную «Тройку». Пока такой сервис доступен на станциях Кольцевой и Замоскворецкой линий метро, а также на МЦК.



