США в случае конфликта с КНР или РФ быстро потратят запасы высокоточного оружия — WSJ
16:12 06.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США в случае военного конфликта с Россией или Китаем хватит высокоточного оружия лишь на несколько часов или дней. Такое мнение в четверг высказала газета The Wall Street Journal.
Если США столкнутся в военном конфликте с Россией или Китаем, запасы высокоточного оружия могут быть израсходованы за несколько часов или дней, а другие жизненно важные материалы закончились бы вскоре после этого, полагает газета.
«Оборонно-промышленная база, которая служила нам после Второй мировой войны и помогла нам победить в холодной войне, не та, которая поможет нам победить Китай», — приводит The Wall Street Journal мнение генерала в отставке Джозефа Вотела.
Как утверждает газета, российская спецоперация на Украине выявила огромные недостатки в потенциале и организации западной оборонной промышленности. США и их союзники не готовы вести затяжную войну в Тихом океане, и им будет трудно справиться с длительным европейским конфликтом, пишет издание. «Каждая война примерно через пять-шесть дней становится логистической», — приводит The Wall Street Journal слова главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра.
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