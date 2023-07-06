"Роснефть" выводит на рынок роботов для диагностики нефтехимического оборудования
18:20 06.07.2023
Уникальные роботизированные комплексы для диагностики объектов нефтехимии разработаны и выведены на рынок специалистами «Роснефти». По данным компании, экономический эффект от применения подобных комплексов за счет отказа от применения иностранного оборудования уже превышает 600 млн руб. в год.
Отметим, что для обслуживания технологического оборудования нефтеперерабатывающих заводов специалистам всегда требуются современные методы диагностики. Использование роботов позволяет быстро и безопасно выполнить осмотр внутренних поверхностей реактора, чей размер может достигать нескольких сотен метров.
Роботы отличаются высокой эффективностью, что, в частности, было подтверждено в ходе диагностических работ реакторов дегидрирования пропана и производства полиэтилена высокой плотности. Инновационные разработки «Роснефти» передают результаты замеров в режиме реального времени, а также оснащены системой автоматического позиционирования, камерами высокого разрешения, толщиномером и оптическим 3D-сканером.
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