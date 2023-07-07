Парламент Нидерландов признал геноцидом голодомор на Украине
12:32 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Нидерландов признал, что голодомор на Украине в 1932–1933 гг. являлся геноцидом. Об этом сообщил в пятницу в «Твиттере» депутат партии «Демократы-66» Сьюрд Сьюрдсма.
«Парламент Нидерландов только что признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа», — написал он.
Инициатива исходила от правящей коалиции, в которую в том числе входит и партия «Демократы-66».
В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана, повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек). В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада Украины приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.
В 2014 году руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов и директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина представили книгу «Голод в СССР. 1929–1934 годы», которую подготовили совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Из работы следовало, что голод вызвал ряд факторов, ключевым из которых стала политика вывоза сельхозпродукции за рубеж для проведения форсированной индустриализации Советского Союза, а также период неурожая. Кроме того, авторы доказали, что никакого национального подхода у интернациональной власти быть не могло и национального геноцида не было.
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