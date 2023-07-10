Штаб общественной поддержки кандидата в мэры Собянина открылся в Москве

18:55

В Москве в Цифровом деловом пространстве на улице Покровка д. 47 открыт штаб общественной поддержки кандидата в мэры Сергея Собянина. По словам секретаря Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, за годы работы Собянина на посту мэра было решено много проблем, которые мешали жить москвичам. «Все те проблемы, которые волновали наших избирателей, они постепенно, шаг за шагом, системно решаются, - заявил Толстой. - И как вы знаете, есть много общественных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов, просто много неравнодушных людей, которые готовы и дальше предлагать решение тех проблем, которые есть в Москве».



По словам единоросса, открывшийся штаб будет объединять не только влиятельных профессионалов и лидеров мнений, но и всех горожан, готовых делиться идеями по развитию Москвы. Как заявил Толстой, Сергей Собянин опирается на мнение жителей столицы и потому, в первую очередь в штабе открылась общественная приемная для работы с инициативами и наказами граждан. Представитель ЕР отметил, что в диалоге с москвичами рождаются самые нужные для города решения. Петр Толстой назвал задачей штаба сплочение всех общественных сил и движений Москвы ради общей победы.

Доверенное лицо Собянина, художественный руководитель «Театра Олега Табакова» Владимир Машков заявил, что кандидатуру действующего мэра, по его мнению, поддерживают представители всех ключевых сфер жизни Москвы. «Москва для меня, вот образно скажу, это как космодром, который развивается и запускает в психосферу ракеты мечты, знаний, и это подхватывает вся страна», - заявил Машков.

Как уже сообщала «НГ», выборы мэра Москвы состоятся с 8 по 10 сентября – горожане смогут голосовать, используя как бумажные бюллетени, так и в электронной форме.