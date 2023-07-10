0
0
0
НОВОСТИ

Штаб общественной поддержки кандидата в мэры Собянина открылся в Москве

18:55 10.07.2023

В Москве в Цифровом деловом пространстве на улице Покровка д. 47 открыт штаб общественной поддержки кандидата в мэры Сергея Собянина. По словам секретаря Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, за годы работы Собянина на посту мэра было решено много проблем, которые мешали жить москвичам. «Все те проблемы, которые волновали наших избирателей, они постепенно, шаг за шагом, системно решаются, - заявил Толстой. - И как вы знаете, есть много общественных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов, просто много неравнодушных людей, которые готовы и дальше предлагать решение тех проблем, которые есть в Москве».

По словам единоросса, открывшийся штаб будет объединять не только влиятельных профессионалов и лидеров мнений, но и всех горожан, готовых делиться идеями по развитию Москвы. Как заявил Толстой, Сергей Собянин опирается на мнение жителей столицы и потому, в первую очередь в штабе открылась общественная приемная для работы с инициативами и наказами граждан. Представитель ЕР отметил, что в диалоге с москвичами рождаются самые нужные для города решения. Петр Толстой назвал задачей штаба сплочение всех общественных сил и движений Москвы ради общей победы.

Доверенное лицо Собянина, художественный руководитель «Театра Олега Табакова» Владимир Машков заявил, что кандидатуру действующего мэра, по его мнению, поддерживают представители всех ключевых сфер жизни Москвы. «Москва для меня, вот образно скажу, это как космодром, который развивается и запускает в психосферу ракеты мечты, знаний, и это подхватывает вся страна», - заявил Машков.

Как уже сообщала «НГ», выборы мэра Москвы состоятся с 8 по 10 сентября – горожане смогут голосовать, используя как бумажные бюллетени, так и в электронной форме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:45 10.07.2023
Благодаря Росатому Минздрав разрешил лечить детей с раком щитовидки препаратом с эффективностью до 98%
0
64
18:40 10.07.2023
Путин наградил писателя Александра Проханова орденом Александра Невского
0
47
18:00 10.07.2023
Rheinmetall в ближайшие 3 месяца запустит завод по производству танков на Украине — CNN
0
61
17:32 10.07.2023
Российская промышленность стала расти быстрее — Мишустин
0
191
17:12 10.07.2023
Принц Гарри должен ответить в суде за убийство 25 афганцев 10 лет назад, считают талибы
0
219
17:00 10.07.2023
Ввоз украинской пшеницы в Польшу в 2023 году, до запрета ЕК, вырос в 600 раз — СМИ
0
226
16:32 10.07.2023
Киев усилил вербовку иностранных наемников на фоне срыва мобилизации на Украине — МО РФ
0
287
16:12 10.07.2023
ВС РФ уничтожили склады украинских боеприпасов у Краматорска и Николаева
0
280
16:00 10.07.2023
Кремль однозначно не видит угроз финансовой стабильности РФ из-за курса рубля — Песков
0
301
15:32 10.07.2023
Китай готов вместе с РФ способствовать построению стабильного мира — глава КНР
0
307

Возврат к списку