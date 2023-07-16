Саммит НАТО показал «фундаментальные различия в подходах» к конфликту между Западом и Украиной –Sky News
17:05 16.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Усталость западных стран от конфликта на Украине становится все более очевидной, что продемонстрировал саммит НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Такое мнение в воскресенье выразил военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл.
По его оценке, саммит НАТО показал «фундаментальные различия в подходах» к конфликту между Западом и Украиной. Как подчеркнул Белл, высказывания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о желании видеть от Киева благодарность за военную помощь вместо критики решений по поводу членства в альянсе свидетельствуют о том, что Западу становится «все тяжелее» поставлять вооружения украинским властям, брать на себя «все больше риска» и тратить «все больше денег».
«Усталость от войны постепенно укореняется. Мы видим, что начинают всплывать правда и закулисные мнения», — заявил эксперт. Белл отметил, что НАТО может отказаться принимать Украину в свой состав в случае провала ее контрнаступления. «Если Украина сможет добиться прорыва в ближайшие две недели, то ситуация может полностью измениться, но сейчас [вопрос членства] в НАТО не обсуждается», — добавил военный обозреватель.
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