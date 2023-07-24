Мэр Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА на два нежилых здания

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Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на два нежилым здания в Москве не привела к опасным последствиям. По словам мэра столицы Сергея Собянина, удары были зафиксированы около четырех часов утра. «Серьезных разрушений и пострадавших нет», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

Рано утром стало известно о падении БПЛА в районе проспекта Лихачева, через несколько минут — еще одного в районе Комсомольского проспекта.

По словам мэра, на местах ЧП работают все оперативные службы.