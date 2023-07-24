Собянин: Последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте будут устранены максимально быстро
11:43 24.07.2023
В Москве городские службы смогут максимально быстро устранить последствия атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате взрыва беспилотника были выбиты несколько окон. «Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале.
Как сообщала «Независимая газета», рано утром стало известно о падении БПЛА в районе проспекта Лихачева, через несколько минут — еще одного в районе Комсомольского проспекта. Сергей Собянин сообщал, в результате ударов беспилотников по двум нежилым зданиям серьезных разрушений и пострадавших не было.
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