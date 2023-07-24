0
0
91
НОВОСТИ

Собянин: Последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте будут устранены максимально быстро

11:43 24.07.2023

В Москве городские службы смогут максимально быстро устранить последствия атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате взрыва беспилотника были выбиты несколько окон. «Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале.

Как сообщала «Независимая газета», рано утром стало известно о падении БПЛА в районе проспекта Лихачева, через несколько минут — еще одного в районе Комсомольского проспекта. Сергей Собянин сообщал, в результате ударов беспилотников по двум нежилым зданиям серьезных разрушений и пострадавших не было.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 24.07.2023
Под Херсоном авиаударом уничтожен склад ВСУ, предотвращена попытка проникновения ДРГ
0
56
10:32 24.07.2023
Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 БПЛА — МО РФ
0
67
10:00 24.07.2023
Вторая за неделю атомная подлодка США прибыла в Южную Корею
0
68
09:32 24.07.2023
Министр обороны Польши анонсировал создание саперного батальона в Сувалкском коридоре
0
74
09:00 24.07.2023
Аксенов сообщил о попадании БПЛА в склад боеприпасов в Джанкойском районе
0
81
16:00 23.07.2023
Желание Байдена переизбраться заставляет США занимать более умеренную позицию по Украине - WSJ
0
192
12:05 23.07.2023
Вероятной причиной разрушения храма в Одессе стало падение ракеты ПВО ВСУ – Минобороны РФ
0
214
11:50 23.07.2023
Путин: Контрнаступление ВСУ есть, но оно провалилось
0
221
11:30 23.07.2023
Семь «Леопардов» и 10 БМП Bradley ВСУ потеряли в боях за прошедшие сутки - МО РФ
0
237
12:30 22.07.2023
У ВСУ остается единственный способ наступления - британский полковник
0
351

Возврат к списку