Собянин: Последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте будут устранены максимально быстро

11:43

В Москве городские службы смогут максимально быстро устранить последствия атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Комсомольском проспекте. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате взрыва беспилотника были выбиты несколько окон. «Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале.

Как сообщала «Независимая газета», рано утром стало известно о падении БПЛА в районе проспекта Лихачева, через несколько минут — еще одного в районе Комсомольского проспекта. Сергей Собянин сообщал, в результате ударов беспилотников по двум нежилым зданиям серьезных разрушений и пострадавших не было.