Состояние мостов в Киеве спецкомиссия признала критическим

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по проверке мостовых сооружений Украины признала состояние мостов в Киеве наиболее критическим во всей стране. Об этом сообщил директор Государственного дорожного научного исследовательского института Артем Безуглый.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил проверить состояние мостов по всей стране, в том числе в Киеве. Ответственным за проверку президент Владимир Зеленский назначил вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова. 14 июля Кубраков заявил, что около 10% мостов находятся в аварийном состоянии, в том числе киевские.

«На Украине на балансе местных властей числится более 28 тысяч мостовых сооружений. Комиссия собрала информацию о 23 тысячах. Насчитывается 10% неработоспособных аварийных мостов. Самая критическая ситуация в городе Киеве», — приводит его слова украинское издание «Общественное».