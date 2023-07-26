Греф провел экскурсию для Мишустина по курорту Сбера «Манжерок» на Алтае
09:45 26.07.2023
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Фото пресс-службы Сбера
В «Манжероке» Мишустин проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства.
Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» – крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам 2022 года туристский поток на курорт составил более 560 тыс. гостей.
На курорте построены 3 канатные дороги гондольного и кресельного типов, 22 км горнолыжных трасс с современной системой искусственного оснежения, 7,5 км трасс байк-парка и 5 км тематизированных экотроп. В июне на курорте был открыт современный пятизведочный отель на 304 номера, общая площадь отеля – более 56 тыс. квадратных метров, это крупнейший премиум-отель в Сибири.
Инвестиционная программа Сбера предусматривает активное развитие курорта. Уже в зимнем сезоне 23/24 здесь появятся новая канатная дорога кресельного типа, дополнительные 11 км горнолыжных трасс, 12 вилл разных категорий, построенных из массива кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на 510 посадочных мест.
В результате преобразований всесезонный курорт «Манжерок» станет одним из крупнейших и современных курортов России, обладающим протяженностью горнолыжных трасс 67 км.
Курорт имеет ключевое значение и для экономики региона – это крупнейший работодатель и налогоплательщик Алтая, а также обладатель статусов «Региональный инвестор» и «Социальный инвестор».
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