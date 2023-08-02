0
0
2
НОВОСТИ

Сергей Лёвкин рассказал участникам МУФ о новом качестве городской среды и программе реновации

13:49 02.08.2023

Программа реновации позволяет комплексно преобразовывать городскую среду, заявил на Московском урбанистическом форуме глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин. По его словам от того, как планируются и строятся города, зависит качество жизни горожан. Выступая на панельной дискуссии «Urban Health как основа качества жизни города» руководитель департамента отметил, что Urban Health – это новая концепция городского развития, ориентированная на здоровье человека и экорешения во всех уровнях управления.

«Не осталось ни одного уровня в этой многослойной системе городской жизни, который бы не имел отношения к здоровью человека и города и не смог бы внести свою лепту в реализацию городской политики», – заявил Лёвкин, по словам которого, московские программы позволяют существенно изменить качество городской среды.

Одним из примеров Лёвкин назвал повышение энергоэффективности многоквартирных домов, что стало возможно при выполнении в Москве программы реновации. В 260 домах, построенных по программе с 2017 года, нормативное удельное значение энергопотребления установлено на уровне 160 кВтч/кв.м в год, что соответствуют высокому классу энергоэффективности «В», констатировал глава департамента. По его словам, программа позволяет развивать и социальную среду. «Только в рамках программы реновации запланировано построить около 400 социальных объектов. Также планируется благоустроить около двух тысяч га территории, а также обновить и проложить более 5,5 тысячи км инженерных сетей», – отметил Лёвкин, по словам которого Москва сегодня - лидер по скорости внедрения в городские программы и проекты принципа Urban Health, который остается приоритетной темой ежедневной рабочей повестки мэра Сергея Собянина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:39 02.08.2023
Москва готова делиться лучшими городскими практиками со всеми дружественными странами
0
41
13:32 02.08.2023
Число желающих служить в Бундесвере упало в 2023 году на 7% - Der Spiegel
0
58
13:20 02.08.2023
Верховный суд оставил в силе приговор осужденному за госизмену Ивану Сафронову
0
85
13:05 02.08.2023
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля
0
98
13:00 02.08.2023
МИД Польши отметил ухудшение отношений с Украиной из-за реплик украинских властей
0
119
12:32 02.08.2023
Иран начал военные учения в районе спорных островов в Персидском заливе
0
146
12:20 02.08.2023
Байден может предложить оплатить оружие для Тайваня из денег для Украины - FT
0
169
12:05 02.08.2023
Участники встречи военных чинов ЭКОВАС обсудят возможную операцию против Нигера — СМИ
0
184
12:03 02.08.2023
Собянин: За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов
0
156
12:00 02.08.2023
В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ
0
186

Возврат к списку