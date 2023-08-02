Сергей Лёвкин рассказал участникам МУФ о новом качестве городской среды и программе реновации

13:49

Программа реновации позволяет комплексно преобразовывать городскую среду, заявил на Московском урбанистическом форуме глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин. По его словам от того, как планируются и строятся города, зависит качество жизни горожан. Выступая на панельной дискуссии «Urban Health как основа качества жизни города» руководитель департамента отметил, что Urban Health – это новая концепция городского развития, ориентированная на здоровье человека и экорешения во всех уровнях управления.

«Не осталось ни одного уровня в этой многослойной системе городской жизни, который бы не имел отношения к здоровью человека и города и не смог бы внести свою лепту в реализацию городской политики», – заявил Лёвкин, по словам которого, московские программы позволяют существенно изменить качество городской среды.

Одним из примеров Лёвкин назвал повышение энергоэффективности многоквартирных домов, что стало возможно при выполнении в Москве программы реновации. В 260 домах, построенных по программе с 2017 года, нормативное удельное значение энергопотребления установлено на уровне 160 кВтч/кв.м в год, что соответствуют высокому классу энергоэффективности «В», констатировал глава департамента. По его словам, программа позволяет развивать и социальную среду. «Только в рамках программы реновации запланировано построить около 400 социальных объектов. Также планируется благоустроить около двух тысяч га территории, а также обновить и проложить более 5,5 тысячи км инженерных сетей», – отметил Лёвкин, по словам которого Москва сегодня - лидер по скорости внедрения в городские программы и проекты принципа Urban Health, который остается приоритетной темой ежедневной рабочей повестки мэра Сергея Собянина.