Собянин: Для московских выпускников запустили семь электронных услуг
16:45 08.08.2023
Городской портал mos.ru позволяет жителям Москвы получить более 400 госуслуг и сервисов в электронном виде. По словам мэра столицы, например, в нынешнем учебном году появилось семь электронных услуг, которые будут полезны московским выпускникам. «На сегодняшний день в социальной сфере доступно онлайн больше 180 госуслуг и сервисов, а всего на портале mos.ru их свыше 400 – по всем сферам жизни. В среднем за ними обращаются около 2 млн раз ежедневно», – написал глава в своем Telegram-канале.
Новые услуги помогут выпускникам в период прохождения Государственной итоговой аттестации. По словам градоначальник, сервисами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, ученики уже воспользовались почти 400 тыс. раз.
При этом услуги социального комплекса на mos.ru по пятибалльной шкале горожане оценили в среднем на 4,6 балла. Наиболее высокую оценку получил Главархив Москвы – 4,8 балла. Департаменты здравоохранения и образования – в среднем по 4,7 балла.
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