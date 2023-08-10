Собянин сообщил о расширении финансовой поддержки социального предпринимательства
12:28 10.08.2023
В Москве расширят финансовую поддержку компаний и проектов, действующих в сфере социального предпринимательства. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в мегаполисе работают более 46 тыс. социально ориентированных компаний. «Предприниматели вкладывают инвестиции в производство социально значимых товаров и услуг, и все чаще принимают на работу людей с инвалидностью, многодетных родителей, выпускников детских домов и других представителей социально уязвимых категорий населения, - сообщил градоначальник. - Город заинтересован в максимальном развитии бизнеса с человеческим лицом. Поэтому недавно мы приняли решение расширить финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства».
Как отмечает глава города, представители малого и среднего бизнеса, прошедшие обучение по городским образовательным или акселерационным программам, смогут претендовать на гранты до 3 млн руб. для компенсации до 75% затрат на выполнение проектов.
Также лауреаты конкурсов и лучшие участники программ в сфере социального предпринимательства смогут рассчитывать на финансовую поддержку до 300 тыс. руб. за один конкурс или программу.
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