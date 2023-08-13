Аппарат «Луна-25» передал первые данные по пути к спутнику Земли

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Научные приборы впервые были включены на автоматической станции «Луна-25», которая в настоящий момент направляется к естественному спутнику Земли. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

«Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование», — заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что в результате были получены первые данные измерений на перелете к Луне, научная команда уже начала их обрабатывать.