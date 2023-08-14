Число верифицированных пользователей Госуслуг превысило 100 млн
15:32 14.08.2023 Источник: Интерфакс
Почти 70% или 103 млн россиян имеют подтверждённую учётную запись на портале государственных и муниципальных услуг; каждый месяц на Госулуги заходят в среднем 48 млн раз, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
"Количество верифицированных пользователей Госуслуг сегодня составляет 103 млн человек - это почти 70% наших граждан", - сказал Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении его аппарата.
По словам вице-премьера, в период с января по июль 2023 года гражданами было подано 336 млн заявлений, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.
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