Число верифицированных пользователей Госуслуг превысило 100 млн

15:32 Источник: Интерфакс

Почти 70% или 103 млн россиян имеют подтверждённую учётную запись на портале государственных и муниципальных услуг; каждый месяц на Госулуги заходят в среднем 48 млн раз, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

"Количество верифицированных пользователей Госуслуг сегодня составляет 103 млн человек - это почти 70% наших граждан", - сказал Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении его аппарата.

По словам вице-премьера, в период с января по июль 2023 года гражданами было подано 336 млн заявлений, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.