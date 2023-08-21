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НОВОСТИ

Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

10:21 21.08.2023

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ик при попытке подлета к Москве, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин у себя в Telegram-канале. По словам градоначальника, каких-либо разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Напомним, как уже сообщала «Независимая газета», попытки атаковать Москву дронами проводятся практически ежедневно. 20 августа, по словам Сергея Собянина, системой ПВО была остановлена попытка пролета беспилотного летательного аппарата с юга.

18 августа обломки дрона упали в районе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне.

10 августа утром, средства ПВО ликвидировали два ударных беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону города. Один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

9 августа беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к столице. По словам мэра, один был уничтожен в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ сообщали, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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