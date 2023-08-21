Два БПЛА сбиты за день в Белгородской области, повреждены три дома и два автомобиля
20:00 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили в Белгородской области два беспилотных летательных аппарата, повреждены фасады и окна в трех частных домах и два автомобиля. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет. Есть незначительные повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях в селе Никольское, а также посечены два автомобиля», — написал он.
Также, по данным главы региона, сбит беспилотный летательный аппарат в районе села Безлюдовка. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Безлюдовка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Ранее в понедельник, как сообщал Гладков, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил в селе Грайворонского района осколочный боеприпас, в результате был поврежден автомобиль, пострадавших нет.
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