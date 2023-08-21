Восемь человек, включая четверых детей погибли в ДТП на трассе в Ростовской области
22:00 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП на трассе Волгодонском районе Ростовской области, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», — написал он.
НОВОСТИ
- 21:20 21.08.2023
- Вучич заявил, что проведет закрытые переговоры с Зеленским 22 августа
- 20:40 21.08.2023
- На военных аэродромах стран ЭКОВАС идет подготовка к возможной интервенции в Нигер — ТВ
- 20:00 21.08.2023
- Два БПЛА сбиты за день в Белгородской области, повреждены три дома и два автомобиля
- 19:20 21.08.2023
- Путин 22–24 августа примет участие в XV саммите БРИКС по видеосвязи
- 18:40 21.08.2023
- Расширение БРИКС стало бы моральной победой для России и Китая — AP
- 18:00 21.08.2023
- Первый монах из Киево-Печерской лавры переехал в Псково-Печерский монастырь
- 17:32 21.08.2023
- Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам
- 17:12 21.08.2023
- В Ростовской области задержана гражданка Украины, передававшая СБУ данные о войсках РФ
- 17:11 21.08.2023
- Участники тестового голосования в Москве выберут мероприятие ко Дню города
- 17:00 21.08.2023
- Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года — Сийярто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать