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Восемь человек, включая четверых детей погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

22:00 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП на трассе Волгодонском районе Ростовской области, где произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», — написал он.

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