Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов утвердила план работы

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На заседании правления Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) утвержден план работы организации. Среди приоритетных задач, которые стоят перед ассоциацией на ближайший период – сбор и анализ практики применения инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП), организация экспертного обсуждения вопросов внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов с ведущими экономистами, разработка эффективных инструментов привлечения частных инвестиций в инфраструктуру страны.

«Ассоциация будет содействовать формированию новых инструментов внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов и оказывать содействие органам государственной власти по обозначенным вопросам, – рассказал председатель правления АИИК, первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике ГК «Автодор» Игорь Коваль. – Результатом этой работы станет запуск новых инфраструктурных строительных проектов: дорог, портов, аэродромов, объектов ЖКХ, социальных объектов, развитие общественного транспорта, промышленности и других направлений».

«Ассоциация намерена консолидировать отраслевую повестку, а также совершенствовать механизмы внебюджетного финансирования и государственно-частного партнерства, – отметил исполнительный директор АИИК Вадим Калинин. – В частности, ассоциация займется разработкой механизмов снижения финансовой нагрузки для инвесторов инфраструктурных проектов. Это послужит развитию как инфраструктуры страны, так и отрасли инфраструктурного строительства».

Важнейшим направлением, особенно актуальным в условиях недавнего повышения ключевой ставки Центробанка, является разработка механизма субсидирования процентных ставок по кредитным соглашениям для финансирования крупных инвестиционных проектов по созданию транспортной инфраструктуры. Ассоциация уже начала работу по этому вопросу.

«Запуск программы субсидирования процентных ставок приведет к увеличению объемов внебюджетного финансирования, снижению финансовой нагрузки на инициаторов проектов и позволит обеспечить устойчивость крупнейших проектов в сфере дорожного строительства на этапе их выхода на проектную окупаемость, что, в свою очередь, стимулирует дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры», – пояснил Константин Песоцкий, член правления АИИК, старший управляющий директор Департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка.

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов создана при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей. Учредителями АИИК выступили крупнейшие финансовые институты – Сбербанк и ВТБ, а также ГК «Автодор», Национальная ассоциация инфраструктурных компаний, «Нацпроектстрой» и строительные компании «Автобан», «Донаэродорстрой». Учредительная конференция ассоциации состоялась в декабре 2022 года на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).