Сергей Собянин: В Москве сформирован новый транспортный каркас
15:11 24.08.2023
В Москве за несколько лет удалось сформировать новый транспортный каркас, мэр столицы Сергей Собянин, выступая в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума. По словам градоначальника, поскольку столица РФ остается крупнейшим транспортным узлом, через нее проходит большая часть потоков, как железнодорожных, так и авиационных и автомобильных.
«Неся огромную нагрузку как мегаполис, мы еще и выполняем функцию центрального транспорта узла страны, - констатировал мэр. - И от нашего развития, от развития транспорта в Москве зависит жизнь не только каждого москвича каждый день, но и во многом вся логистика нашей страны. Несколько лет тому назад мы поставили задачу создать новый транспортный каркас нашего города. Задача по своим масштабам немыслимая, непреодолимая, нерешаемая. Но мы поставили эту задачу и решили ее. В Москве создан новый дорожный каркас».
Как отмечает глава города, за несколько лет удалось проложить множество дорог и построить новые объекты пассажирской транспортной инфраструктуры. Например, были созданы Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Четвертый диаметр стартует через несколько недель. «Результат этой гигантской огромной работы – создание нового транспортного каркаса, состоящего из наземной части, подземной и железнодорожной, - сообщил Собянин. - Такие проекты никому в мире за такие короткие сроки не удавалось реализовать».
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