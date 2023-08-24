0
0
56
НОВОСТИ

Сергей Собянин: В Москве сформирован новый транспортный каркас

15:11 24.08.2023

В Москве за несколько лет удалось сформировать новый транспортный каркас, мэр столицы Сергей Собянин, выступая в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума. По словам градоначальника, поскольку столица РФ остается крупнейшим транспортным узлом, через нее проходит большая часть потоков, как железнодорожных, так и авиационных и автомобильных.

«Неся огромную нагрузку как мегаполис, мы еще и выполняем функцию центрального транспорта узла страны, - констатировал мэр. - И от нашего развития, от развития транспорта в Москве зависит жизнь не только каждого москвича каждый день, но и во многом вся логистика нашей страны. Несколько лет тому назад мы поставили задачу создать новый транспортный каркас нашего города. Задача по своим масштабам немыслимая, непреодолимая, нерешаемая. Но мы поставили эту задачу и решили ее. В Москве создан новый дорожный каркас».

Как отмечает глава города, за несколько лет удалось проложить множество дорог и построить новые объекты пассажирской транспортной инфраструктуры. Например, были созданы Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Четвертый диаметр стартует через несколько недель. «Результат этой гигантской огромной работы – создание нового транспортного каркаса, состоящего из наземной части, подземной и железнодорожной, - сообщил Собянин. - Такие проекты никому в мире за такие короткие сроки не удавалось реализовать».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 24.08.2023
Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам
0
53
15:28 24.08.2023
Стартовала конференция по кибербезопасности OFFZONE 2023 от партнера Сбера – компании BI.ZONE
0
55
15:12 24.08.2023
Глава Казахстана призвал исключить поставки продовольствия из-под воздействия санкций
0
91
15:05 24.08.2023
Сбер готов финансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург
0
98
15:00 24.08.2023
Глава МО КНДР заявил, что США превращают украинский кризис в ядерную катастрофу — Reuters
0
102
14:46 24.08.2023
Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы
0
114
14:32 24.08.2023
Украина упомянута лишь в одном пункте итоговой декларации саммита БРИКС
0
169
14:12 24.08.2023
Блогер Максим Кац* получил 8 лет колонии заочно по делу о фейках о ВС РФ
0
186
14:00 24.08.2023
ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ на херсонском направлении — МО РФ
0
195
13:40 24.08.2023
Сергей Левкин: Более 800 старых домов расселено в ходе реализации программы реновации
0
191

Возврат к списку