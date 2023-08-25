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Левкин: В Москве завершается разработка стратегии развития строительной отрасли

17:05 25.08.2023

В Москве близится к завершению разработка стратегии развития строительной отрасли, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет стратегия развития строительной отрасли Москвы» на Московском урбанистическом форуме в «Зарядье».

«Развитие инфраструктуры и формирование благоприятной городской среды обеспечили значительное повышение качества жизни москвичей, город является одним из самых посещаемых городов России, - заявил Левкин. - Вместе с этим в текущих условиях строительная отрасль Москвы встречается с рядом вызовов, способных оказать негативный эффект на инвестиционную привлекательность Москвы и замедлить темпы строительства. Ответом на них станет стратегия развития строительной отрасли, которая определит стратегические приоритеты градостроительного развития и строительства Москвы на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года».

По словам Сергея Левкина, разрабатываемые предложения должны обеспечить взаимоувязку задач стратегического и пространственного развития, создать условия для строительства востребованных объектов недвижимости и инфраструктуры. «Наша главная цель – создание современной и еще более качественной инфраструктуры для человека», – скащал Левкин.

«Мы хотим реализовывать больше уникальных проектов и выходить со своим опытом на глобальные рынки», – пояснил руководитель департамента.

Уже сейчас внедряются BIM-модели и используются роботы – они выполняют задачи, связанные с контролем за некоторыми процессами и оптимизацией работы строительной техники. В будущем они смогут взять на себя часть физической работы, которую выполняют строители – укладку кирпичей и отделку помещений, рассказал Сергей Левкин.

Также Сергей Левкин уточнил, что для реализации планов по внедрению инноваций и цифровизации нужны профессионалы. Для трансформации системы работы с кадрами будут актуализированы программы подготовки кадров, устранены барьеры для привлечения выпускников колледжей и создан единый центр компетенций.

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