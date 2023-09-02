Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
14:00 02.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Государственной думы Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки - получить еще более тяжелые осложнения. Я принял сложное, но честное решение - снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост", - написал он.
Сокол добавил, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение "Единой России". "Мы идем на выборы в Верховный Совет [Хакасии] и городской совет Абакана большой и сильной командой, с людьми, искренне любящими нашу республику. Как только встану на ноги, вернусь в работу", - написал депутат.
Как сообщил председатель избиркома республики Александр Чуманин, заявление Сокола о снятии его кандидатуры на пост главы республики получено. "Соответствующее заявление получили, оно будет рассмотрено комиссией либо завтра, либо в понедельник", - сообщил он.
По словам Чуманина, заявление Сокола заверено руководителем медицинского учреждения, где он проходил лечение.
Сокола экстренно госпитализировали 31 августа с обострением после ранее перенесенного перитонита. Как сообщила пресс-служба партии, врачи госпиталя имени А. А. Вишневского диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. 1 сентября секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что его состояние оценивается как тяжелое.
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