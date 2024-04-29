Глава Госдепа США отправился в поездку по странам Ближнего Востока

11:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава государственного департамента США Энтони Блинкен в понедельник прибыл в Саудовскую Аравию в рамках большого турне по Ближнему востоку, сообщает The Times of Israel.

Ожидается, что в Эр-Рияде Блинкен встретится с представителями высшего руководства страны, а также проведет консультации с партнерами из пяти арабских государств - Египта, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Высокопоставленный представитель госдепа США сообщил, что на этой встрече глава внешнеполитического ведомства обсудит послевоенное будущее в секторе Газа.