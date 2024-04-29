Глава Госдепа США отправился в поездку по странам Ближнего Востока
11:08 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава государственного департамента США Энтони Блинкен в понедельник прибыл в Саудовскую Аравию в рамках большого турне по Ближнему востоку, сообщает The Times of Israel.
Ожидается, что в Эр-Рияде Блинкен встретится с представителями высшего руководства страны, а также проведет консультации с партнерами из пяти арабских государств - Египта, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Высокопоставленный представитель госдепа США сообщил, что на этой встрече глава внешнеполитического ведомства обсудит послевоенное будущее в секторе Газа.
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