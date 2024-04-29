0
0
147
НОВОСТИ

Глава Госдепа США отправился в поездку по странам Ближнего Востока

11:08 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава государственного департамента США Энтони Блинкен в понедельник прибыл в Саудовскую Аравию в рамках большого турне по Ближнему востоку, сообщает The Times of Israel.

Ожидается, что в Эр-Рияде Блинкен встретится с представителями высшего руководства страны, а также проведет консультации с партнерами из пяти арабских государств - Египта, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Высокопоставленный представитель госдепа США сообщил, что на этой встрече глава внешнеполитического ведомства обсудит послевоенное будущее в секторе Газа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:40 29.04.2024
Маск о соглашении между США и Украиной: Это - безумие. Вечная война
0
249
10:31 29.04.2024
Председатель КНР собирается посетить три европейские страны в начале мая
0
227
09:45 29.04.2024
Оставшиеся в РФ европейские банки нарастили свою прибыль втрое по сравнению с 2021 годом - FT
0
276
09:30 29.04.2024
В Карачаево-Черкесии совершено нападение на пост ДПС, двое полицейских погибли
0
311
09:15 29.04.2024
Днем 29 апреля в Москве будет от 18 до 20 градусов тепла - Гидрометцентр
0
264
09:00 29.04.2024
Нелегальные мигранты бегут из Британии в Ирландию, чтобы избежать депортации- СМИ
0
312
20:45 28.04.2024
Эстония собирается закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией
0
1032
20:30 28.04.2024
Глава МИД Франции подтвердил, что Макрон собирается с государственным визитом в ФРГ
0
842
19:21 28.04.2024
Согласно опросу, Трампа поддерживают больше американцев, чем Байдена
0
1040
16:50 28.04.2024
Blick: 61-го миллиарда будет недостаточно, что устранить усталость от боев на востоке Украины
0
1194

Возврат к списку