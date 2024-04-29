Столтенберг приехал в Киев и заявил о «необратимости» членства Украины в НАТО

16:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены Североатлантического альянса не смогут договориться о приглашении Киева в НАТО к июльскому саммиту в Вашингтоне, но Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в эту организацию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время необъявленного визита в Киев.

«Работа, которую мы проделываем, ставит Украину на необратимый путь к членству в НАТО», — сказал он.