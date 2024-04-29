Блинкен: У НАТО нет никакого злого умысла в отношении России

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет иметь их в будущем. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Как я ранее упоминал, альянс НАТО — это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет», — сказал глава американской дипломатии на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.