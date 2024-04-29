Блинкен: У НАТО нет никакого злого умысла в отношении России
13:55 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет иметь их в будущем. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Как я ранее упоминал, альянс НАТО — это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет», — сказал глава американской дипломатии на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.
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