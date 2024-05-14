Франция поставит Украине новую партию ракет ПВО Aster

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж поставит Киеву новую партию ракет класса «земля — воздух» Aster. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство Вооруженных сил Франции.

По данным агентства, речь идет о ракетах ПВО для системы SAMP/T, итало-французского аналога Patriot.