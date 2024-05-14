На Украине введены аварийные отключения света во всех регионах

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аварийные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины из-за большого дефицита в энергосистеме. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

По данным, опубликованным в телеграм-канале компании, значительный дефицит возник в результате повреждений энергетической инфраструктуры и роста потребления электричества на фоне похолодания.