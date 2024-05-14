Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении
17:32 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.
«84 за и 30 против. Закон (об иноагентах — прим. ТАСС) принят», — сказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.
Согласно процедуре, закон будет отправлен на подпись президенту Саломе Зурабишвили. Она уже заявила, что наложит на него вето. В таком случае правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» придется запустить процедуру по преодолению вето. Для его преодоления необходимо согласие минимум 76 депутатов из 150. У «Грузинской мечты» сейчас 84 мандата.
НОВОСТИ
- 17:12 14.05.2024
- Госдума утвердила кандидатов на министерские посты, предложенных Мишустиным
- 17:00 14.05.2024
- Российские пограничники останутся в Армении — Бортников
- 16:32 14.05.2024
- С 2026 года начнет работать механизм автоматического расчета налоговых вычетов — Силуанов
- 16:12 14.05.2024
- Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА
- 16:00 14.05.2024
- В России не идет речь о мобилизации — Белоусов
- 15:32 14.05.2024
- В Ирландии бездомные смогут голосовать на выборах в Европарламент — Politico
- 15:12 14.05.2024
- ЕС расширил санкции против Ирана за якобы «поставки оружия России»
- 15:00 14.05.2024
- Группировка войск «Север» освободила Бугроватку Харьковской области
- 14:50 14.05.2024
- Артем Алешкин назначен руководителем блока «Развитие клиентского опыта В2С» Сбербанка
- 14:32 14.05.2024
- МБР «Булава» морского базирования принята на вооружение ВС России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать