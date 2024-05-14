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Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении

17:32 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Грузии на пленарном заседании в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

«84 за и 30 против. Закон (об иноагентах — прим. ТАСС) принят», — сказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Согласно процедуре, закон будет отправлен на подпись президенту Саломе Зурабишвили. Она уже заявила, что наложит на него вето. В таком случае правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» придется запустить процедуру по преодолению вето. Для его преодоления необходимо согласие минимум 76 депутатов из 150. У «Грузинской мечты» сейчас 84 мандата.

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