Байден не верит опросам, в которых лидирует Трамп — Axios

Президент США Джо Байден и его ближайшие советники не верят в результаты опросов, свидетельствующие о том, что его соперник от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует по уровню поддержки среди американских избирателей в преддверии президентских выборов в ноябре этого года. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на членов Демократической партии, лично беседовавших с Байденом и его командой.

По их словам, президент искренне убежден в том, что результаты опросов общественного мнения не отражают реальный уровень его поддержки со стороны населения. «Хотя пресса не пишет об этом, динамика явно в нашу пользу, избиратели склоняются на нашу сторону, а не на сторону Трампа», — приводит портал слова Байдена, сказанные им во время приема, прошедшего на прошлой неделе в его резиденции в Пало-Альто. Отмечается, что несколькими днями ранее в ходе интервью телеканалу CNN американский президент заявил, что результаты опросов «все время были неверны».

Портал указывает, что результаты опросов, проведенных изданиями The New York Times и The Philadelphia Inquirer, а также агентством Bloomberg в так называемых колеблющихся штатах, в которых накануне выборов нет четкой картины поддержки того или иного кандидата, показывают отставание Байдена от Трампа по рейтингу в большинстве из них. Некоторые демократы полагают, добавляет Axios, что команда Байдена не желает признавать реальную картину происходящего, закрывая глаза на высокую вероятность потерпеть поражение на выборах. По их мнению, ближний круг Байдена убежден в том, что американцы просто не захотят второй раз избрать Трампа на пост президента страны.