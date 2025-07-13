Мошенники активизировались во время приемной компании в российские ВУЗы - Минобрнауки

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство науки и высшего образования России предупредило об участившихся случаях мошенничества в период приемной кампании. Чаще всего абитуриенты и их родители получают фиктивные предложения о «гарантированном» зачислении на бюджетные места за дополнительную плату, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«В связи с началом приемной кампании в соцсетях и мессенджерах возрастает число фиктивных предложений для абитуриентов и их родителей за отдельную плату „решить вопрос“ о якобы „гарантированном поступлении“ в высшие учебные заведения на бюджетные места. Минобрнауки России считает необходимым напомнить всем, кто столкнулся с подобными мошенническими предложениями, о стандартных мерах безопасности: проверять подлинность информационных источников, блокировать подозрительные звонки, не передавать данные, открывающие доступ к личным финансам», — говорится в сообщении.