Украина обсуждает с Азербайджаном возможность поставки газа

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина рассчитывает наладить поставки газа из Азербайджана и предложила Баку для использования свои подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым подписали Протокол заседания межправительственной комиссии и дорожную карту — план мероприятий наших дальнейших совместных действий. Обсудили возможности поставок азербайджанского газа на Украину. <…> Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа», — написал Галущенко на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), комментируя поездку в Баку.