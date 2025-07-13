Украина обсуждает с Азербайджаном возможность поставки газа
12:00 13.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина рассчитывает наладить поставки газа из Азербайджана и предложила Баку для использования свои подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым подписали Протокол заседания межправительственной комиссии и дорожную карту — план мероприятий наших дальнейших совместных действий. Обсудили возможности поставок азербайджанского газа на Украину. <…> Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа», — написал Галущенко на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), комментируя поездку в Баку.
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