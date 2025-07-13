Эстонские военные научились пользоваться системами залпового огня HIMARS
10:30 13.07.2025 Источник: Интерфакс
Эстонские военные впервые провели боевые стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил портал телерадиовещания ERR.
"После четырех месяцев учений эстонские войска в пятницу провели первые в стране боевые стрельбы ракетами HIMARS. По данным Сил обороны Эстонии (EDF), каждая ракета поразила малоразмерную цель на расстоянии до 15 километров в море", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве Эстонии назвали стрельбы "историческим событием".
НОВОСТИ
- 09:30 13.07.2025
- В Китае завершен проект по строительству ЛЭП сверхвысокого напряжения вокруг пустыни Такла-Макан
- 09:00 13.07.2025
- Мошенники активизировались во время приемной компании в российские ВУЗы - Минобрнауки
- 20:21 12.07.2025
- Правительство РФ назначило сроки проведения военно-морского салона и МАКС
- 18:30 12.07.2025
- Мелони не видит «никакого смысла провоцировать коммерческое столкновение двух берегов Атлантики»
- 16:30 12.07.2025
- Трамп: С 1 августа 2025 года мы вводим пошлины в 30% на товары из ЕС, отдельно от секторальных пошлин
- 16:00 12.07.2025
- В Москве пал температурный рекорд, державшийся 122 года
- 15:45 12.07.2025
- Граф Шереметьев решил вернуться в Россию, в связи с чем направил письмо президенту Путину
- 13:21 12.07.2025
- Словакия хочет до 15 июля достичь соглашения по планам ЕС отказаться от газа из РФ до 2027 года - Фицо
- 12:15 12.07.2025
- В выборах губернатора Курской области будут участвовать четыре кандидата
- 09:20 12.07.2025
- За ночь на 12 июля над регионами России сбито 33 украинских беспилотника – МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать