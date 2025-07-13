Эстонские военные научились пользоваться системами залпового огня HIMARS

10:30 Источник: Интерфакс

Эстонские военные впервые провели боевые стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил портал телерадиовещания ERR.

"После четырех месяцев учений эстонские войска в пятницу провели первые в стране боевые стрельбы ракетами HIMARS. По данным Сил обороны Эстонии (EDF), каждая ракета поразила малоразмерную цель на расстоянии до 15 километров в море", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве Эстонии назвали стрельбы "историческим событием".