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НОВОСТИ

Эстонские военные научились пользоваться системами залпового огня HIMARS

10:30 13.07.2025 Источник: Интерфакс

Эстонские военные впервые провели боевые стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил портал телерадиовещания ERR.

"После четырех месяцев учений эстонские войска в пятницу провели первые в стране боевые стрельбы ракетами HIMARS. По данным Сил обороны Эстонии (EDF), каждая ракета поразила малоразмерную цель на расстоянии до 15 километров в море", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве Эстонии назвали стрельбы "историческим событием".

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