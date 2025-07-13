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Во время удара Израиля по Тегерану президент Ирана получил легкие травмы - СМИ

11:41 13.07.2025 Источник: РБК

Иранский президент Масуд Пезешкиан был ранен во время удара Израиля по Тегерану и получил легкие травмы ног. Это произошло 16 июня во время заседания Высшего совета национальной безопасности, пишет Fars.

По входам и выходам из здания израильские военные ударили шестью бомбами или ракетами, передает агентство. После этого на этаже отключилось электричество, но чиновникам удалось выбраться из здания через аварийный люк. Учитывая точность информации, на основе которой Израиль наносил удар, Тегеран расследует «возможность проникновения лазутчика», говорится в материале.

По информации Fars, атака была «смоделирована по образцу» убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Он погиб вечером 27 сентября 2024 года в результате израильского авиаудара по подземному центральному штабу организации в южном пригороде Бейрута (Дахия).(РБК)

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