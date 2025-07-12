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Правительство РФ назначило сроки проведения военно-морского салона и МАКС

20:21 12.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение международного военно-морского салона «Флот» запланировано в 2026 году, форума «Армия» — в 2027 году. Об этом говорится в распоряжении правительства.

Согласно документу, в перечень международных выставок продукции военного назначения на 2026 год вошли: международная выставка «Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России» в Кубинке, международный военно-морской салон «Флот», международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».

Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) запланировано на июль–август 2026 и 2027 годов в городе Жуковский Московской области. Это следует из распоряжения правительства РФ, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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