Мелони не видит «никакого смысла провоцировать коммерческое столкновение двух берегов Атлантики»

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянское правительство продолжает рассчитывать на достижение равноправного соглашения с США по пошлинам и призывает не допускать торгового столкновения. Об этом говорится в распространенном пресс-службой главы правительства Джорджи Мелони заявлении.

«Рассчитываем на добрую волю всех сторон, чтобы достичь равноправного соглашения, которое бы укрепляло Запад, учитывая, что особенно в нынешних условиях нет никакого смысла провоцировать коммерческое столкновение двух берегов Атлантики», — говорится в сообщении.