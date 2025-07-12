0
0
154
НОВОСТИ

Мелони не видит «никакого смысла провоцировать коммерческое столкновение двух берегов Атлантики»

18:30 12.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянское правительство продолжает рассчитывать на достижение равноправного соглашения с США по пошлинам и призывает не допускать торгового столкновения. Об этом говорится в распространенном пресс-службой главы правительства Джорджи Мелони заявлении.

«Рассчитываем на добрую волю всех сторон, чтобы достичь равноправного соглашения, которое бы укрепляло Запад, учитывая, что особенно в нынешних условиях нет никакого смысла провоцировать коммерческое столкновение двух берегов Атлантики», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 12.07.2025
Трамп: С 1 августа 2025 года мы вводим пошлины в 30% на товары из ЕС, отдельно от секторальных пошлин
0
366
16:00 12.07.2025
В Москве пал температурный рекорд, державшийся 122 года
0
330
15:45 12.07.2025
Граф Шереметьев решил вернуться в Россию, в связи с чем направил письмо президенту Путину
0
363
13:21 12.07.2025
Словакия хочет до 15 июля достичь соглашения по планам ЕС отказаться от газа из РФ до 2027 года - Фицо
0
525
12:15 12.07.2025
В выборах губернатора Курской области будут участвовать четыре кандидата
0
587
09:20 12.07.2025
За ночь на 12 июля над регионами России сбито 33 украинских беспилотника – МО РФ
0
583
09:10 12.07.2025
Ракеты большой дальности, построенные при поддержке ФРГ, поступят в ВСУ уже к концу июля - ZDF
0
839
09:00 12.07.2025
Вода в Москве и Подмосковье теплее, чем на черноморских пляжах
0
592
22:40 11.07.2025
Уровень воды в Эльбе достиг исторического минимума за все время наблюдений — Bild
0
1022
22:00 11.07.2025
Годовая инфляция в РФ в июне составила 9,4%
0
1084

Возврат к списку