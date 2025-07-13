В Китае завершен проект по строительству ЛЭП сверхвысокого напряжения вокруг пустыни Такла-Макан

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская компания State Grid Xinjiang Electric Power Co. завершила на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (северо-запад КНР) строительство линии электропередачи сверхвысокого напряжения протяженностью около 4,2 тыс. километров. Как сообщило агентство Синьхуа, она проходит по периметру Таримского бассейна и вокруг крупнейшей в стране пустыни Такла-Макан.

Последний участок этого масштабного кольца был завершен в воскресенье. Тем самым Китай успешно закончил проект, на реализацию которого ушло 15 лет.

На линии напряжением 750 киловольт 9 подстанций и почти 10 тыс. стальных опор. Ожидается, что она заработает на полную мощность к ноябрю.