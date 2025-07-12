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НОВОСТИ

В Москве пал температурный рекорд, державшийся 122 года

16:00 12.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекорд тепла для 12 июля побит в Москве в субботу, температура составила плюс 34,6 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градусов, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды», — сказал он.

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