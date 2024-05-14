Путин утвердил новый состав правительства РФ
22:00 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Соответствующие указы главы государства опубликованы.
Впервые российское правительство формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к конституции. Предварительно всех кандидатов рассматривали и утверждали в парламенте. При этом после одобрения претендентов Госдумой или Советом Федерации Путин не мог отказаться назначать их на должности.
Всего в правительство, помимо его руководителя, входит 10 вице-премьеров и 21 министр. Число и название министерств не поменялись по сравнению с предыдущим составом. Пять министров подчиняются напрямую президенту: это главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Деятельностью остальных руководит председатель правительства.
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