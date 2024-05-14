Госдума утвердила кандидатов на министерские посты, предложенных Мишустиным

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума утвердила кабинет министров России. На заседании рассматривались внесённые Михаилом Мишустиным кандидатуры, сообщает "Говорит Москва".

В частности, на пост министра промышленности и торговли утверждён Антон Алиханов, на пост министра просвещения — Сергей Кравцов. Михаила Дегтярёва одобрили на пост главы Минспорта, Максима Решетникова — на должность министра экономического развития.

Также согласованы кандидатуры Ольги Любимовой на пост министра культуры, Михаила Мурашко — на должность министра здравоохранения, Оксаны Лут — на пост руководителя министерства сельского хозяйства.

Антон Котяков утверждён министром труда и соцзащиты, Антон Силуанов — министром финансов. Главой Минприроды станет Александр Козлов, а министром транспорта — Роман Старовойт. Ирек Файзуллин займёт должность министра строительства и ЖКХ, Валерий Фальков — пост министра науки и высшего образования, а Сергей Цивилёв — должность министра энергетики.

Также Дума проголосовала за утверждение Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ.

