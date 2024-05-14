0
0
61
НОВОСТИ

Госдума утвердила кандидатов на министерские посты, предложенных Мишустиным

17:12 14.05.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума утвердила кабинет министров России. На заседании рассматривались внесённые Михаилом Мишустиным кандидатуры, сообщает "Говорит Москва".

В частности, на пост министра промышленности и торговли утверждён Антон Алиханов, на пост министра просвещения — Сергей Кравцов. Михаила Дегтярёва одобрили на пост главы Минспорта, Максима Решетникова — на должность министра экономического развития.

Также согласованы кандидатуры Ольги Любимовой на пост министра культуры, Михаила Мурашко — на должность министра здравоохранения, Оксаны Лут — на пост руководителя министерства сельского хозяйства.

Антон Котяков утверждён министром труда и соцзащиты, Антон Силуанов — министром финансов. Главой Минприроды станет Александр Козлов, а министром транспорта — Роман Старовойт. Ирек Файзуллин займёт должность министра строительства и ЖКХ, Валерий Фальков — пост министра науки и высшего образования, а Сергей Цивилёв — должность министра энергетики.

Также Дума проголосовала за утверждение Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 14.05.2024
Российские пограничники останутся в Армении — Бортников
0
103
16:32 14.05.2024
С 2026 года начнет работать механизм автоматического расчета налоговых вычетов — Силуанов
0
162
16:12 14.05.2024
Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА
0
204
16:00 14.05.2024
В России не идет речь о мобилизации — Белоусов
0
215
15:32 14.05.2024
В Ирландии бездомные смогут голосовать на выборах в Европарламент — Politico
0
212
15:12 14.05.2024
ЕС расширил санкции против Ирана за якобы «поставки оружия России»
0
238
15:00 14.05.2024
Группировка войск «Север» освободила Бугроватку Харьковской области
0
262
14:50 14.05.2024
Артем Алешкин назначен руководителем блока «Развитие клиентского опыта В2С» Сбербанка
0
252
14:32 14.05.2024
МБР «Булава» морского базирования принята на вооружение ВС России
0
317
14:12 14.05.2024
Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии — источник
0
325

Возврат к списку